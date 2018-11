Masereelfonds organiseert pianoconcert DBS

16 november 2018

Vilvoorde Het Masereelfonds Vilvoorde organiseert op zondag 18 november een aperitief-pianoconcert met Katsufumi Suesugu.

Katsufumi heeft al meerdere optredens voor het Masereelfonds Vilvoorde achter de rug. Stilaan bouwt hij een internationale reputatie op. Recent nog trad hij op in Parijs. Op 18 november brengt hij werken van Bach, Schubert, Beethoven en Brahms. Het recital vindt plaats in het auditorium van de muziekacademie “’t Bad”, Bolwerkstraat 27 in 1800 Vilvoorde. Leden betalen 7 euro, niet-leden 10 euro.