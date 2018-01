Man zet vrouw met geweld op straat 24 januari 2018

Een Vilvoordse dertiger riskeert 10 maanden cel voor partnergeweld. De man was de vele ruzies met zijn vrouw zo beu dat hij haar op 2 oktober 2016 met de harde hand buitenzette. De vrouw hield aan de slagen van haar man lichte verwondingen over. Bovendien bleek hij eerder in de relatie ook al meermaals zijn losse handjes gebruikt te hebben, zelfs in aanwezigheid van hun 6-jarig zoontje. "Meneer heeft een alcoholprobleem dat mee aan de basis ligt van de feiten. Eerder werd hij al veroordeeld voor een diefstal met geweld", aldus het parket. Zelf liet de man verstek gaan voor zijn proces. Uitspraak op 31 januari. (WHW)