Man wilde "neergeschoten worden door politie" 12 juni 2018

Een dertiger uit Vilvoorde heeft verzet aangetekend tegen zijn veroordeling tot twaalf maanden cel. Die straf kreeg hij omdat hij zijn broer bedreigd had met een mes. "Ik wilde hem eens flink bang maken door een mes tegen zijn keel te zetten", vertelde hij de politie vlak na de feiten, eind 2014. Maar in de rechtbank had hij een heel ander verhaal klaar. "Ik wilde neergeschoten worden door de politie. Ik zat in een moeilijke periode en ik dacht dat ze wel iets zouden ondernemen wanneer ik daar met een mes stond", klonk het. De politie schoot hem evenwel niet neer. Uitspraak op 25 juni. (WHW)