Man vrijgesproken voor vermeend bezit van kinderporno 23 juni 2018

02u39 0 Vilvoorde Een veertiger uit Vilvoorde is vrijgesproken voor het bezit van kinderporno. Eerder werd nog 8 maanden cel met uitstel gevorderd.

De man kwam in het vizier van de politie toen hij op een TMF-chatbox een seksueel getint gesprek voerde met de 14-jarige Luna. Dat dacht hij althans, want Luna bleek een undercoveragent te zijn. De identiteit van de man werd achterhaald en bij een huiszoeking werd een aanzienlijke hoeveelheid kinderporno aangetroffen. Op een camera bleken ook obscene beelden van zijn stiefdochter te staan. De man ontkent alle betrokkenheid. "Die laptops waren van mijn vriendin. De beelden van mijn stiefdochter heb ik niet gemaakt. Dat zal haar broertje gedaan hebben."





De rechter sprak de man vrij op basis van twijfel. "Dit onderzoek is niet grondig gevoerd. Niemand werd verhoord en dus weet ik niet van wie die laptops daadwerkelijk waren." (WHW)