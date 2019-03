Man verdenkt vriendin ervan minnaar te hebben... en slaat haar een oogkasbreuk op vol terras WHW

04 maart 2019

13u27 0 Vilvoorde Een 48-jarige Vilvoordenaar is veroordeeld tot een werkstraf van 70 uur voor slagen en verwondingen. Hij sloeg zijn vriendin in het gezicht in het centrum van Vilvoorde.

Op 6 juni zat de man met zijn vriendin te genieten van een pintje en het zonnetje. Een telefoontje van zijn schoonzus zette een domper op de sfeer. Hij dacht begrepen te hebben dat zijn vriendin een minnaar had en werd furieus. Voor een vol terras sloeg hij haar op de oogkas en dwong haar zijn wagen in te stappen. Ze reden naar haar woning in Asse, waar hij haar op de grond gooide en naar binnen ging. De vrouw bleek een oogkasbreuk opgelopen te hebben en was meer dan een maand arbeidsongeschikt.

Ernstige feiten, aldus het parket dat een effectieve celstraf van 15 maanden vorderde. “De beklaagde beschikt bovendien over een vol strafregister. Hij heeft paranoia-aanvallen en is verslaafd aan drugs”, klonk het. De rechter vond een werkstraf echter een geschiktere straf dan een verblijf in de gevangenis.