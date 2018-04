Man probeert vrouw te wurgen na discussie 25 april 2018

Een twintiger uit Vilvoorde riskeert 8 maanden cel voor partnergeweld. Het koppel kreeg op 29 september ruzie over de financiën van het gezin. De man ontstak plots in woede en begon zijn vrouw te wurgen. Ook stootte hij haar met haar gezicht tegen een muur. Hierna vluchtte ze naar de woning van haar zus. "Als je de politie belt, vermoord ik u", riep hij haar nog na. De vrouw luisterde niet naar haar man en diende klacht in, waarna de zaak voor de rechtbank verscheen. De man kwam niet opdagen waardoor het dossier bij verstek behandeld werd. Uitspraak op 17 mei. (WHW