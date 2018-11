Man ontsteekt plots in woede WHW

22 november 2018

13u17 0 Vilvoorde Een 37-jarige man uit Vilvoorde riskeert een werkstraf van 80 uur voor een slag aan zijn echtgenote.

In juni van vorig jaar zag de man dat zijn vrouw bezig was met de was te doen. Toen ze even naar buiten keek ontstak hij eensklaps in woede. Een discussie volgde en hij gaf haar een vuistslag. Hierop wilde zij de woning verlaten maar dat belette hij haar. Hij parkeerde zijn wagen voor de garagepoort en greep haar bij de keel. Omdat het bij dit feit bleef besloot de procureur een werkstraf te vorderen. Het koppel is nog steeds samen. Uitspraak op 20 december.