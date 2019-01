Man in black-muziekquiz viert 20e verjaardag WHW

06 januari 2019

12u55 0 Vilvoorde Tientallen muziekfanaten hebben gisteren deelgenomen aan de 20ste editie (!) van de Men In Black-muziekquiz.

C.C. Het Bolwerk was zaterdagavond the place to be voor quizfanaten en muziekkenners. Voor deze jubileumeditie had de organisatie enkele verrassingen in petto. “Dit jaar geen theorievragen, hoezen of foto’s, maar enkel music, music, music!”, klonk het dan ook bij aanvang. Overdreven was deze stelling allerminst. De deelnemers werden immers getrakteerd op 10 reeksen van 20 fragmenten uit de periode 1959-2018, mooi verdeeld over alle decennia.