Maikel (17) jongste verkiezingskandidaat VAN EYLEN ZAL ZICH INZETTEN VOOR JONGEREN EN ONDERNEMERS DIMITRI BERLANGER

16 maart 2018

02u44 0 Vilvoorde De jongste kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen woont in Vilvoorde. Maikel Van Eylen wordt vijf dagen voordien 18. Vooral de jongeren en het ondernemerschap worden zijn 'dada's'. "Ik ga me helemaal gooien voor CD&V", aldus Van Eylen, die een eigen webhostingbedrijf runt en een opleiding als vrachtwagenchauffeur aan het TechnOV volgt.

Maikel Van Eylen wordt op 9 oktober 18 jaar. Net op tijd om te mogen deelnemen aan de verkiezingen. "Ik ben al langer actief bij jong CD&V", vertelt de student-ondernemer. "Mijn interesse in politiek is dus al een tijdje gewekt. Uiteindelijk heb ik de knoop doorgehakt en beslist om er voor te gaan."





Van Eylen zal daarbij focussen op de behoeften van de jongeren en het ondernemerschap in de Zennestad. "Het is al langer een feit dat Vilvoorde niet meer leeft. Een uitgaansleven is er gewoon niet. Daarvoor moet je al naar Antwerpen, Mechelen of Brussel en ook jeugdhuizen sluiten de deuren. Ik wil jongeren dan ook een stem bieden. Hetzelfde geldt voor ondernemers. Iedereen trekt weg uit Vilvoorde en de leegstand is immens."





Dat Van Eylen ook op dat vlak van wanten weet, mag duidelijk zijn. Hij heeft zelf al een IT-bedrijf opgericht dat gespecialiseerd is in webhosting en -design. Liefst 21.000 klanten telt het 'projectje' intussen. "Twee jaar geleden heb ik in het kader van een ondernemersproject op mijn school Virgo+ de 'MaikelVE Group' voorgesteld. Bij de lancering was er meteen grote interesse van bedrijven en particulieren." Twee jaar later bouwde de 'MaikelVE Group' al zo'n 170 websites en staat het bedrijf in voor het onderhoud van 21.000 andere sites.





Vrachtwagenchauffeur

Ondanks het succes volgt Van Eylen nog een opleiding tot vrachtwagenchauffeur op de TechnOV-school. "Die combinatie lukt wonderwel omdat de meeste zaken geautomatiseerd verlopen. Bovendien spreekt het mij wel aan met zo'n vrachtwagen rijden. Als ik volgend jaar hier mijn zesde heb afgerond, ben ik van plan om ook nog een extra opleiding tot 'veiligheidsagent' te volgen. Dat moet mij klaarstomen voor de politieschool. Al van kindsbeen af wil ik inspecteur worden. Ik hou dus zo veel mogelijk opties open."





Maar eerst dus de gemeenteraadsverkiezingen. "Zo'n campagne meemaken zal sowieso een mooie levenservaring zijn. Ik ga vooral goed luisteren naar wat de mensen te zeggen hebben. Mijn familie steunt me volledig. Leeftijdsgenoten vinden het impulsief dat ik dit allemaal doe, maar ook wel moedig. Waar ik op hoop als resultaat? Dat kan ik moeilijk zeggen, maar ik ga me hoe dan ook gooien. We zien wel wat er volgt."