Maand van de sportclubs 01 augustus 2018

Van maandag 3 tot zondag 30 september kan je op verschillende momenten bij Vilvoordse sportclubs gratis trainingen volgen. De lessen worden gegeven door de trainers van de sportclubs. Vooraf inschrijven hoeft niet. Je gaat gewoon op de data en uren die in de folder vermeld staan naar de trainingsplaats van de club. Het is de bedoeling dat er geproefd wordt van de verschillende sporten die de Vilvoordse clubs aanbieden. Deelnemen kan zonder verdere verplichtingen. Iedere deelnemer is verzekerd via stad Vilvoorde. Het programma kan je terugvinden op www.vilvoorde.be en in de folder die je terugvindt in de verschillende stadsgebouwen. Meer info bij de dienst sport via sport@vilvoorde.be of telefonisch op 02 255 79 60. (DBS)