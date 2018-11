Luifel op Grote Markt klaar voor kerstvakantie DBS

16 november 2018

14u24 3 Vilvoorde Op de vernieuwde autovrije Grote Markt wordt momenteel volop gewerkt aan de voltooiing van de imposante houten luifel.

“Het is een precisiewerkje, want de latten worden manueel een voor een op de stalen constructie gelegd”, zegt schepen van Openbare Werken Katrien Vaes (Open Vld). “De luifel verwijst naar het Vilvoordse verleden toen er op de Grote Markt nog een Lakenhalle en een kiosk stond. Onze inwoners zullen er kunnen schuilen als het regent en er kunnen ook overdekte activiteiten en evenementen plaatsvinden. En het is ook gewoon mooi en passend op ons nieuwe marktplein.”

De hele constructie, die ongeveer 545.000 euro kost, moet klaar zijn tegen de kerstvakantie.