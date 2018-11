Louis en Francine delen zestig jaar lief en leed DBS

13 november 2018

19u09 0 Vilvoorde Louis Desmet (80) en Francine Verhelpen (82) uit de James Ensorlaan hebben zopas hun diamanten bruiloft gevierd.

Het koppel stapte op 8 november 1958 in Vilvoorde in het huwelijksbootje. Ze kregen één zoon die hen twee kleinkinderen schonk. Intussen zijn er ook al twee achterkleinkinderen. Louis werkte onder meer 25 jaar lang als magazijnier bij Makro. Francine was aan de slag als verpakker bij La Baaz in Neder-over-Heembeek. Nu kijken de jubilarissen graag nog wat televisie.