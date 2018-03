Living Tomorrow onderzoekt toekomst luchtverkeersleiding 30 maart 2018

03u06 0 Vilvoorde Drones, luchtverkeersleiding vanop afstand,... De job van luchtverkeersleiders zal de komende jaren ingrijpend veranderen.

Om in die toekomst een vooraanstaande rol te kunnen blijven spelen in de sector, heeft Belgocontrol een samenwerkingsakkoord ondertekend met Living Tomorrow. Samen zullen ze de belangrijkste uitdagingen omzetten in concrete actiepunten.





"Sommige nieuwe technologieën zullen de manier van werken van luchtverkeersleider grondig veranderen", voorspelt Belgocontrol-topman Johan Decuyper. "Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van 'digital towers', waarbij luchtverkeersleiders niet langer vanuit een controletoren op de luchthaven werken, maar vanop afstand." Maar de grootste uitdaging is volgens Decuyper de opkomst van drones - niet alleen speelgoedtuigen, maar ook drones om pakjes te leveren, ambulancedrones, en ga zo maar door.





Proactief

Het project met Living Tomorrow moet Belgocontrol begeleiden om proactief en concreet in te spelen op die ontwikkelingen. (DBS)