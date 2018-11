Lions Clubs zamelen 10.000 euro in voor Rode Neuzen Dag met Smurfen DBS

28 november 2018

14u46 0 Vilvoorde Lions Clubs Vilvoorde en Halle-Arenberg hebben liefst 10.000 verzameld voor de Rode Neuzen Dag, de goeddoelactie van VTM, Qmusic en Belfius om jongeren met psychische problemen te helpen. Ze verkochten daartoe Smurfjes met een rode neus.

“De scouts van Vilvoorde hielpen ons om naar aanleiding van de 60ste verjaardag van de Smurfen, rode neusjes op enkele duizenden smurfen te zetten”, vertelt Hilde Tesseur van Lions Club Halle-Arenberg. “Deze Smurfjes werden dan verpakt in setjes van 4 die we aan 20 euro verkochten of een apart Smurfje aan 5 euro. Deze Smurfen verkochten we voornamelijk op de expo ‘Het Smurfenavontuur’ op de Heizel, maar ook via markten en onze lokale acties. Onze enthousiaste leden en vrijwiligers hebben zich allen enorm ingezet en samen bereikten we het mooie bedrag van 10.000 euro.”

Lions Clubs International zet zich vooral in via lokale acties tegen honger, ten voordele van kinderen, ter bestrijding van blindheid en tegen honger in de hele wereld. “Om onze kinderen in België te steunen besloten we dan ook snel om een actie te ondernemen voor de Rode Neuzen Dag.”

De derde editie van Rode Neuzen Dag vindt plaats op vrijdag 30 november en focust zich dit jaar op de mentale gezondheid van jongeren op school. Daar brengen jongeren het meeste van hun tijd door en is de nood aan hulp groot. De droom is om zoveel mogelijk Rode Neuzen Scholen in Vlaanderen te hebben: scholen waar extra aandacht gegeven wordt aan mentale gezondheid. Meer informatie op rodeneuzendag.be.