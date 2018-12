Lichaam van vermiste ex-mister Brussel uit kanaal gehaald Dimitri Berlanger

20 december 2018

17u40 0 Vilvoorde Het lichaam dat donderdagochtend in het kanaal in Vilvoorde is aangetroffen, is wel degelijk dat van ex-mister Brussel Fabrice Bomal. Hij verdween bijna twee weken geleden in Neder-over-Heembeek. Volgens het parket gaat het waarschijnlijk om een accidenteel overlijden.

Het lichaam van de man werd rond 10.20 uur ontdekt door een visser op de Houtkaai, vlakbij de Parmentier-loods en door de brandweer uit het water gehaald. Het parket stuurde een wetsdokter ter plaatse voor verder onderzoek maar al snel was duidelijk om wie het ging.

De 34-jarige Fabrice Bomal, die in 2005 verkozen werd tot de eerste mister Brussels, verdween een tweetal weken geleden. De man was op stap geweest met zijn vriendin, maar bleef achter toen zij huiswaarts trok. ‘s Nachts had de man haar nog gebeld, maar sindsdien ontbrak elk spoor.

Afgelopen weekend werd nog een grootschalige zoekactie georganiseerd met tweehonderd vrijwilligers, maar dat leverde niets op. Dinsdag werd de brandweer ingeschakeld voor een duikactie in het kanaal maar ook die leverde geen resultaat op.

Visser Omar Belamsattaf uit Zaventem deed de lugubere vondst. “Ik zag opeens iets voorbijdrijven”, vertelt hij. “Ik wist eerst niet goed wat het was. Toen ik even verderop nog eens ging kijken zag ik een riem van een jas. Ik begon toen wel te denken aan een lijk maar ik wilde niet zomaar voor niets de politie bellen... Uiteindelijk heb ik het lichaam met mijn schepnet naar de kade getrokken. Ik heb de kap achteruit getrokken en kon een stukje van een gezicht zien. Toen was ik zeker natuurlijk.”

Terwijl brandweer, politie en parket hun werk deden, viste de man rustig verder. “Ik ben niet echt geshockeerd, nee. Ik heb waarschijnlijk al wat te vaak naar CSI en andere series gekeken...”

Volgens het parket van Brussel zijn er geen aanwijzingen van de tussenkomst van een derde en gaat het dus waarschijnlijk om een accidenteel overlijden.