Lichaam van man uit kanaal in Vilvoorde gehaald Dimitri Berlanger

20 december 2018

12u45 0 Vilvoorde In het kanaal in Vilvoorde is deze ochtend een lijk aangetroffen. Het lichaam van een man werd rond 10.20 uur ontdekt door een visser op de Houtkaai, vlak bij de Parmentier-loods en door de brandweer uit het water gehaald. Het parket heeft een wetsdokter ter plaatse gestuurd voor verder onderzoek.

Volgens het parket is het lichaam nog niet geïdentificeerd en is er ook nog geen duidelijkheid over de doodsoorzaak. “Elke berichtgeving over de identiteit of mogelijke identiteit is dan ook voorbarig”, klinkt het. De kans bestaat echter dat het gaat om Fabrice Bomal. De 34-jarige ex-Mister Brussels verdween op 8 december in Neder-Over-Heembeek na een avondje stappen met zijn vriendin. Verschillende zoekacties de afgelopen dagen hebben niets opgeleverd.

Later meer