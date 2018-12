Lichaam in kanaal Neder-Over-Heembeek is van vermiste ex-Mister Brussels Dimitri Berlanger kv

20 december 2018

12u45

Bron: eigen berichtgeving, Belga 8 Vilvoorde In het kanaal in Vilvoorde is deze ochtend een lijk aangetroffen. Het lichaam van een man werd rond 10.20 uur ontdekt door een visser op de Houtkaai, vlak bij de Parmentier-loods en door de brandweer uit het water gehaald. Volgens het Brussels parket gaat het om de 34-jarige Fabrice Bomal, die bijna twee weken geleden verdween.

Volgens het parket zijn er geen aanwijzingen van de tussenkomst van een derde en gaat het dus waarschijnlijk om een accidenteel overlijden.

Fabrice Bomal, die in 2005 verkozen werd tot de eerste mister Brussels, verdween een tweetal weken geleden. De man was op stap geweest met zijn vriendin, maar bleef achter toen zij huiswaarts trok. ‘s Nachts had de man haar nog gebeld, maar sindsdien ontbrak elk spoor.



Afgelopen weekend werd nog een grootschalige zoekactie georganiseerd met tweehonderd vrijwilligers, maar dat leverde niets op. Dinsdag werd de brandweer ingeschakeld voor een duikactie in het kanaal maar ook die leverde geen resultaat op. Vanmorgen werd het levenloze lichaam van de man dan aangetroffen in het kanaal.