Lesmethode Campus De Brug slaat aan 16 maart 2018

De B-stroom van het GO! Technisch Atheneum Campus De Brug voor volgend schooljaar is volzet. Volgens de directie plukt men de vruchten van een nieuwe, radicaal innoverende aanpak met 'flexibele leerwegen'. "De arbeidswereld vraagt om bekwame, flexibele mensen die initiatief nemen", legt coördinator Kim Leys uit. "Maar ons onderwijs is de laatste 150 jaar niet veel veranderd. Een klaslokaal blijft een klaslokaal met een groep leerlingen aan banken en de leraar vooraan." Daarom koos Campus De Brug sinds dit schooljaar voor onderwijs met 'flexibele leerwegen'. "Concreet wil dit zeggen dat alle algemene vakken worden samengebracht", zegt directeur Dennis Holbrechts. "De leerlingen zitten in groep, maar ze werken zelfstandig. De leerkrachten zijn coaches die hen begeleiden en structuur aanbrengen." (DBS)