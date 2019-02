Lekker smullen om Chiro Far-West te steunen DBS

14 februari 2019

08u05 0 Vilvoorde Chiro Far-West organiseerde zopas haar felgesmaakt eetfestijn in de Chirolokalen en de parochiezaal in de Gevaertstraat.

Wie de voeten onder tafel stak voor een portie vol-au-vent, goulash of een veggieschotel steunde meteen ook de werking van de Chiro-afdeling die 75 jaar bestaat. “De opbrengst gebruiken we om ons kamp betaalbaar te houden, eens een zotte activiteit te doen of om extra spelmateriaal aan te kopen”, klinkt het. Chiro Far-West telt een vijftigtal leden en heeft sinds kort een nieuw bestuur.