Leerlingen schilderen samen FC De Kampioenen 18 mei 2018

De leerlingen van beroepsschool 'de VeSt', opleiding schilder-decorateur, maakten samen met jongere collega's van het zesde leerjaar van SBS 'De Groene Planeet' in Houtem een kleurrijke colorwall van FC De Kampioenen. Gisterenmiddag vond de officiële inhuldiging plaats van de schildering die een permanente plaats krijgt op de basisschool. Het project kadert in de actie 'SOS-Schilder op school' om de nood aan goedgeschoolde schilders in de verf te zetten. De schilder-decorateurs in spe werkten vervolgens samen met de leerlingen van de basisschool om het kleurrijke eindresultaat te komen. (DBS)