Leerlingen maken scholen energiezuiniger 21 april 2018

Zo'n 300 leerlingen van de laatste graad uit zes Vilvoordse basisscholen hebben gisteren in CC Het Bolwerk hun actieplannen voorgesteld om de scholen energiezuiniger te maken. Onderwijsschepen Jo De Ro (Open Vld) en schepen van Leefmilieu Viviane Schaessens (N-VA) waren aandachtige luisteraars. "Zo werd het idee gelanceerd om een klimaatpolitieagent in de school aan te stellen", zegt schepen Jo De Ro. "Die gaat dan tijdens de speeltijden alle klassen en sanitaire ruimtes af om na te gaan of er nog een licht is blijven branden. Sommige voorstellen hebben we meegenomen voor overleg."





(RDK)