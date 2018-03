Leerlingen leren kneepjes van het schildersvak 20 maart 2018

24 leerlingen van stedelijke basisschool 'De Groene Planeet' hebben samen met hun collega's van de stedelijke secundaire beroepsschool 'de Vest' een colorwall van liefst 20 vierkante meter gemaakt. Ze namen deel aan de actiedag 'SOS Schilder op School', die het schilderonderwijs positief onder de aandacht wil brengen. Schilder is namelijk nog altijd een knelpuntberoep. Thema dit jaar was FC De Kampioenen.





Het waren de leerlingen van de opleiding schilderwerk en decoratie van de secundaire school die hun jongere collega's van het zesde jaar van de lagere school wegwijs maakten in schildertechnieken. Ze werden daarbij geholpen door hun leerkracht én door een vakman die het project van begin tot einde begeleidt en met fierheid zijn vakkennis overbrengt. Ook cultuurschepen Johan Serkeyn, peter van de actie, stak overigens een handje toe. (DBS)