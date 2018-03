Leerlingen KTA Horteco geven lammetjes de fles 10 maart 2018

02u43 0 Vilvoorde Het lammetjesseizoen is aangebroken, ook in tuinbouwschool KTA Horteco. Tweeëntwintig ooien verwachtten gemiddeld twee lammetjes per dier, waarvan er ondertussen al 21 geboren zijn. Leerkrachten hielden afgelopen week dag én nacht de wacht.

"Wij verwachten dat nog zo'n tien ooien zullen lammeren", zegt Tine Tweepenninckx van KTA Horteco. "De leerkrachten houden dag en nacht de wacht en zetten 's nachts om het uur een wekker. Bij problemen kunnen ze dan ingrijpen. Zo kan het zijn dat een ooi drachtig is van drie lammetjes en dan is het aan te raden dat leerkrachten een oogje in het zeil houden. Ook mogen we rekenen op de hulp van enkele leerlingen die op het internaat verblijven. Zij komen in de vroege ochtend, voor schooltijd helpen. Bij een van de dieren is de uier namelijk ontstoken en voor haar drie lammetjes produceert ze te weinig melk. Daarom voeden we de beestjes met de fles voor wat extra melk. Er zijn ook twee geiten en een dwergschaap drachtig dus binnenkort verwachten we nog kleintjes."





