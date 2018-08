Lachende inbreker voor rechter 09 augustus 2018

Een 19-jarige Marokkaan riskeert een jaar cel voor een inbraak in een appartement in Vilvoorde. Een bewoner van het appartement zag de beklaagde met een minderjarige kompaan het terrein achter het appartement binnendringen. Een andere bewoner zag het duo even later op het terras van zijn buurman staan. De gealarmeerde politie kon de twee onderscheppen. In hun rugzak stak een tang en ander inbrekersmateriaal. Dat de man in een hachelijke positie zat, leek hij voor de rechter niet echt te beseffen. Tijdens zijn ondervraging stond hij schaapachtig te lachen tot irritatie van de procureur. "U vindt dit amusant en hebt blijkbaar niet door dat het om ernstige feiten gaat", klonk het. "Ik heb niets gestolen", was de enige repliek die hij gaf. Ook hield hij vol dat hij selchts 16 jaar was, maar een botscan had dat tegengesproken. Uitspraak op 13 augustus. (WHW)