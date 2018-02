Laatste sporen tram 58 verdwenen STAD MAAKT PLAATS VOOR UITRIT ONDERGRONDSE PARKING DIMITRI BERLANGER

07 februari 2018

02u57 0 Vilvoorde De laatste sporen van tram 58 verdwijnen momenteel uit het Vilvoords straatbeeld. 'Den 58' was een populair vervoersmiddel tussen de Zennestad en Brussel van begin 20ste eeuw tot 1994. De restanten in de Bergstraat, waar de terminus was, worden momenteel opgebroken. De straat wordt heraangelegd en zal als uitrit dienen voor de nieuwe ondergrondse parking. Een aantal sporen zullen bewaard blijven als aandenken.

Nadat eerder de tramsporen in de Leuvensestraat werden opgebroken tijdens de grootscheepse herinrichtingswerken zijn de laatste restanten van tram 58 nu echt verdwenen. De voorbije dagen werden tijdens de werken in de Bergstraat de laatste tramsporen uitgegraven. "De tram kwam via de Schaarbeeklei Vilvoorde binnen en maakte via de Nowélei, Leuvensestraat en Grote Markt een ommetje in het centrum", vertelt voorzitter John Spruyt van de heemkundige kring Hertog Hendrik I. "Op de Bergstraat bevond zich de terminus. Van daar ging het links naar de Lange Molenstraat, tot aan het Heldenplein en zo terug de Schaarbeeklei op richting Brussel."





Ondergrondse parking

De tramverbinding tussen Vilvoorde en Brussel dateert al van het begin van de twintigste eeuw. De bovenleidingen van tram 58, verankerd in de gevels van de woningen, werden in april 1994 weggenomen. Sindsdien bleven de tramsporen in het eerste deel van de Leuvensestraat en de Bergstraat in het wegdek liggen. Maar ook dat is intussen verleden tijd. De Bergstraat zal dienen als uitrit voor de ondergrondse parking onder de Grote Markt.





De hoofdreden voor het afschaffen van de tram was volgens Spruyt destijds de criminaliteit. "De tram was zeer populair, maar betekende ook een import van de Brusselse 'problematiek'. Bendes uit het Brusselse zagen hun kans schoon om hier hun slag te komen slaan. Dat ging van gauwdiefstallen, het drugsdealen tot overvallen. De tramsporen waren begin jaren 90 ook in een erbarmelijke staat. Vlaanderen wilde op dat moment niet meebetalen voor de vernieuwing van de sporen. Samengeteld met de vijandige houding van Vilvoorde tegen alles wat Brussels was, was de rekening snel gemaakt."





Sporen bewaren

Burgemeester Hans Bonte (sp.a) maakt zich sterk dat de stad nog een aantal van de uitgebroken sporen zal bewaren. "Ik heb de ambitie om een historisch aandenken aan de beruchte tram 58 te behouden. Dit was voor Vilvoorde bijna een eeuw lang dé navelstreng van en naar de hoofdstad. Waar we die sporen dan zouden onderbrengen of plaatsen weet ik nog niet, maar het lijkt mij ideaal om de mening van de Vilvoordenaar hierover te vragen."