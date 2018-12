La La Swing krijgt Spiegeltent aan het dansen Robby Dierickx

30 december 2018

In de Spiegeltent op de Grote Markt in Vilvoorde hebben tientallen mensen zich zondagmiddag de benen van onder het lijf gedanst. De stad Vilvoorde organiseerde er namelijk in samenwerking met de dansschool VIDAK de dansnamiddag La La Swing. Van 14 tot 19 uur was iedereen er welkom om te dansen op hits van Glenn Miller tot Lady Linn and het Magnificent Seven, maar ook van brassbands tot Pieter Embrechts.

Ook de komende dagen is de Spiegeltent nog het decor van tal van activiteiten in het kader van Winters Vilvoorde. Zo is er komende vrijdag nog de Foute Party en wordt de eindejaarsperiode zondagmiddag afgesloten met een nieuwjaarsreceptie voor alle Vilvoordenaars.