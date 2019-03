Kunststudenten brengen Afrikaanse vibes met beeld, dans en percussie DBS

13 maart 2019

11u47 0 Vilvoorde Op de derde editie van de ‘Dag van het KSO’ gaan de studenten van GO! Campus De Brug vandaag de Afrikaanse toer op in Vilvoorde. Met een samenspel van woord, muziek, dans, ballet en beeldend werk willen de studenten ouders en jongeren sensibiliseren om voor het KSO (kunst secundair onderwijs) te kiezen.

KSO-leerlingen hebben een ruime keuze uit een brede waaier van hogere studies en beroepen in de artistieke sector en daarbuiten. Dat was dé boodschap op deze actiedag ‘KSO uit de kast’. “Te weinig ouders weten dat en laten hun kind daarom vaak niet starten in het kunst secundair onderwijs”, klinkt het. Een recente bevraging bij laatstejaars KSO-leerlingen uit 30 scholen toont echter hoe uiteenlopend en divers de verdere studiekeuze is. Een op de drie leerlingen uit het secundair kunstonderwijs kiest zelfs voor een niet-artistieke richting in het hoger onderwijs.

Afrikaanse maskers

De leerlingen van Campus De Brug maakten voor de gelegenheid een hedendaags Afrikaans masker en kleurden de straten van Vilvoorde met een totaalspektakel van beeld, dans en percussie. Ze doken onder meer op op de Grote Markt en aan het station en maakten voorbijgangers nieuwsgierig met een bonte stoet. De leerlingen tekenden en fotografeerden het publiek, dansten en lieten zich meevoeren op Afrikaanse ritmes.