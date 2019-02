Kunstenaars hebben veel bekijks WHW

23 februari 2019

20u32 0 Vilvoorde Onder het motto ‘Tijd voor kunst’ heeft de academie Jan Portaels vandaag zijn deuren opengezet. Vele mensen maakten van het zonnige weer gebruik om een bezoekje te brengen aan de kunstateliers.

Jan Portaels was vandaag opnieuw dé cultuurhotspot van Vilvoorde. Jong en oud gebruikten al hun artistieke kwaliteiten om indruk te maken op de bezoekers. De volwassenen lieten zich gaan in het schilder-, teken-, druk- en beeldhouwatelier. Ook de lagere graden konden hun kunstjes etaleren. In een speciale kinderkunstenexpo ‘Tijd voor kunst’ werd werk getoond van alle leerling-kunstenaars uit de lagere graad. Zelfs de allerjongsten kwamen aan hun trekken. In het kinder-knutsel-ateljee! deden de bezige kunstbijtjes (6-12 jaar) mee.