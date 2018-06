Koning van de alibi's ontsnapt niet aan celstraf 28 juni 2018

02u36 1 Vilvoorde Een 47-jarige Vilvoordenaar werd veroordeeld tot zeven maanden cel voor een inbraakpoging.

De man werd op 4 mei opgemerkt toen hij rondhing in de gangen van een appartementsgebouw. Hij trok de aandacht omdat hij deuren probeerde te openen. Toen hij aangesproken werd op zijn gedrag, verklaarde hij dat hij op zoek was naar een vriendin van hem, Nathalie genaamd. Maar in de flat waar hij toen aan de deur aan het morrelen was, woonde helemaal geen Nathalie. De politie werd erbij gehaald en die vond een kniptang in de zak van de veertiger. "De beklaagde is de koning van de alibi's, een kampioen in het verzinnen van verhaaltjes", aldus de rechter. "Centraal in dit verhaal stond zijn grote liefde Nathalie, die nooit geïdentificeerd kon worden, maar wel brieven schreef naar politie en parket. En toen die verhaaltjes niet geloofd werden, was dat volgens de beklaagde wegens racisme." De man bleek overigens al negen keer veroordeeld te zijn voor diefstallen.





(WHW)