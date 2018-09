Klooster blikvanger Open Monumentendag 06 september 2018

02u40 0 Vilvoorde Op zondag 9 september neemt Vilvoorde al voor de 26ste keer deel aan Open Monumentendag. Dit jaar nodigen de karmelietessen van het klooster Onze-Lieve-Vrouw ten Troost iedereen uit om een bezoekje te brengen aan hun klooster. De zusters vieren dit jaar ook hun 550-jarig bestaan in Vilvoorde.

Tijdens Open Monumentendag laten de 'zusters van den Troost' de bezoekers kennismaken met hun dagelijkse routines. Een interessante tentoonstelling met eeuwenoude en unieke objecten illustreert hun leven binnen de beslotenheid van de kloostermuren. Tussen 10 en 18 uur is iedereen welkom in de kloosterpanden van de Troost (bereikbaar via de basiliek). De toegang is gratis. Voor de kinderen is er een speelhoek en een zoektocht voorzien.





Er staan geen vaste gidsbeurten ingepland, maar in het gebouw langs het parcours van de tentoonstellingen staan gidsen klaar om een woordje uitleg te geven. www.openmonumentendag.be.





(DBS)