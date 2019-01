Klimaatjongeren krijgen gehoor bij de stad Schepen Van Kemseke werkt aan ambitieuze plannen voor ‘duurzaamheidsrevolutie’ Dimitri Berlanger

23 januari 2019

16u18 0 Vilvoorde Dat ook de Vilvoordse jongeren zich inzetten voor het klimaat mag duidelijk zijn. Zo’n 18 leerlingen van Het College trokken woensdagmiddag naar het stadhuis voor een onderhoud met schepen van Duurzaamheid Peter Van Kemseke (CD&V). En ze lieten zich niet zomaar afwimpelen. “We hopen dat u datgene wat u belooft, ook effectief zal uitvoeren”, benadrukte spreekbuis Jonas Soete. Normaal zouden de jongeren ook picknicken voor het stadhuis maar omwille van het – o ironie – koude weer, werd van dat voornemen wijselijk afgezien.

‘Youth for Climate’, de jongerenbeweging die elke donderdag spijbelt en betoogt voor het klimaat in Brussel, krijgt ook in Vilvoorde stilaan voet aan grond. Enkele leerlingen van Het College namen daarbij het voortouw. Woensdag kwamen ze op uitnodiging van schepen van Duurzaamheid Peter Van Kemseke (CD&V) hun vragen, voorstellen én eisen voorleggen. Normaal zou er ook een picknick plaatsvinden voor het stadhuis maar ‘het klimaat’ besliste voor deze ene keer dat het toch te koud was om actie te voeren op de bevroren grond.

Ook de directie en leerkrachten staan achter de achterliggende gedachte. “Ze hebben éénmalig met toestemming mogen spijbelen om deel te nemen aan de betoging maar nu staan we het niet meer toe”, zegt directrice Sofie Maes. “We hebben met hen wel samen dit overleg voorbereid en concrete voorstellen uitgewerkt. We willen hen helpen om hun stem te laten horen dus gaan we op dit thema ook op school door. Binnenkort komt ook Vlaams parlementslid Karin Brouwers naar onze school om met hen hierover in debat te gaan.”

“We zijn heel hard bezig met het klimaat”, zegt Jonas Soete die voor Vilvoorde de link vormt met ‘Youth for Climate’. “Ik ben al twee keer naar Brussel geweest om te betogen. Eén keer met toestemming van de school, en één keer dus niet (lacht). We willen de stad hier vandaag de vraag stellen wat zij gaan doen. Het is ongelooflijk belangrijk dat we klimaatneutraal zijn tegen 2050. We weten al heel lang er iets moet gebeuren maar steeds maar weer blijken centen of andere zaken belangrijker. Terwijl het over ons gaat.”

Youth for Climate wil zich ook in Vilvoorde manifesteren. “We willen ruimer gaan dan enkel Het College. Dat is nu al voor een deel het geval. Normaal waren hier vandaag ook leerlingen van Het Atheneum maar zij hadden strafstudie… omdat ze vorige week gespijbeld hadden voor de betoging. We willen ook nog andere scholen bij betrekken. Om te tonen dat Vilvoorde bezig is met de toekomst.”

Het gesprek met Van Kemseke verliep geanimeerd. “Het gaat om onze toekomst die we op een toffe manier zouden willen beleven. Daarom zouden we willen weten wat jullie gaan doen want er zijn dringend serieuze maatregelen nodig.”

“Wat ik tof vind is jullie ongeduld”, repliceerde de schepen. “Jullie zetten iedereen in beweging. Wij gaan als stad voor een duurzaamheidsrevolutie want met kleine stappen gaan we er niet geraken. In 2015 heeft het vorige bestuur een actieplan opgemaakt met 36 maatregelen. Onder meer een daling van de C02-uitstoot met 22,5% tegen 2020. Ik durf nu al toegeven dat dit meer dan waarschijnlijk niet gaat lukken. Al die maatregelen gaan we dan ook tegen het licht houden en waar nodig een tandje bijsteken. Tegen eind maart willen we daarmee naar buiten komen. We willen als stad een voortrekkersrol spelen en de bevolking erbij betrekken.”

Van Kemseke lichtte toch een tipje van de sluier over zijn ambitieuze plannen. “We gaan proberen om een energiecoöperatieve uit de grond te stampen. Later meer hierover...”

Vragen over autodelen faciliteren, betere fietspaden en gratis openbaar vervoer passeerden de revue namens de leerlingen. De meeting werd afgerond op een positieve manier maar toch ook niet vrijblijvend. “Ik hoop dat wat gezegd is effectief gaat gebeuren en dat de stad echt haar best gaat doen. De timing is ongelooflijk krap”, aldus nog Soete.