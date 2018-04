Kleuters leren Brabants trekpaard kennen 17 april 2018

Vijf kleuterscholen in Vilvoorde krijgen deze week bezoek van het Brabants trekpaard. Zo leren de kinderen over de cultuur van dit paardenras dat onlangs erkend werd als immaterieel erfgoed. BSGO De Letterboom kreeg gisteren als eerste school bezoek van een trekpaard met huifkar. In de voormiddag was er een ritje op de kar voorzien en gaf een gids uitleg over de cultuur van dit paardenras. Na de activiteit kregen de kleuters een informatieve poster met weetjes over het trekpaard.





Onlangs werd de cultuur rond het Brabants trekpaard door de Vlaamse minister toegevoegd aan de inventaris van het immaterieel cultureel erfgoed. "Als streekmotor achter het Brabants trekpaard willen we het publiek kennis laten maken met dit waardevolle paardenras. We beginnen alvast met de jongsten", aldus Tom Dehaene, gedeputeerde voor erfgoed. (DBS)