Kleuterhappening in sporthal 30 januari 2018

De kleuterhappening vindt op woensdag 14 februari opnieuw plaats in de stedelijke sporthal. Van 14 tot 16.30 uur wordt deze omgetoverd tot een waar sport- en spelparadijs voor kleuters.





Alle kleuters geboren tussen 2012 en 2014 kunnen zich - onder begeleiding van de ouders - uitleven op onder meer het springkasteel, het klim- en klauterparcours, gekke loopfietsen, enz. Er is ook een schminkstand aanwezig.





Deelnameprijs bedraagt 4 euro per kleuter (drankje inbegrepen), de prijs voor kinderen met een vrijetijdspas bedraagt 2 euro.





Het bedrag kan contact betaald worden ter plaatse. Vooraf inschrijven is niet noodzakelijk.





Voor meer info kan u terecht bij de dienst sport op 02/255.79.60 of via hilde.tas@vilvoorde.be. (DBS)