Klacht tegen ‘gang van zaken’ bij verkiezingen DBS

09 december 2018

09u23 0 Vilvoorde Ntonga Monsempo, gemeenteraadslid voor UF en bij de jongste verkiezingen ook lijsttrekker, heeft bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen klacht neergelegd tegen de gang van zaken bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen. Burgemeester Hans Bonte (sp.a) is er echter van overtuigd dat de Raad de klacht zal verwerpen.

Monsempo wijst er in zijn klacht onder meer op dat een aantal personen de oproepingsbrief voor de verkiezingen te laat of helemaal niet gekregen heeft. “Ook ik heb dat tijdens de campagne gehoord van een aantal mensen”, zegt Bonte. “Ik sluit niet uit dat bpost hier in de fout gegaan is. We hebben om die reden tijdens het bewuste verkiezingsweekend echter een aantal uren voorzien dat men op het gemeentehuis een duplicaat kon komen afhalen. Men heeft overigens de kiesbrief niet nodig om een geldige stem uit te brengen.”

Monsempo vindt het ook onbegrijpelijk dat er zo weinig mensen aan de verkiezingen in Vilvoorde hebben deelgenomen. “De feiten spreken hem echter tegen, want de opkomst was deze keer circa 90 procent tegenover slechts 87 procent in 2012", aldus Bonte.