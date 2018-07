Kinderen schreeuwen Duivels naar winst JONG EN OUD PRESENT OP BOLWERKPLEIN 03 juli 2018

02u52 0 Vilvoorde Ook op het Bolwerkplein was het gisteren 90 minuten nagelbijten voor het groot scherm met een geweldige climax aan het eind. De Vilvoordse supporters waren massaal op de afspraak om onze Rode Duivels te steunen. Ook de jongsten mochten voor een keertje langer opblijven.

David Gontie en zoontje Elias (7) hadden zich tussen de nagelbijtende massa genesteld voor het grote scherm. "Kevin De Bruyne is de favoriet van Elias. Zijn spel inspireert hem, zegt hij. Elias voetbalt zelf bij KFC Peutie."





Joanne Schalkens heeft zich met haar kinderwagen iets uit het supportersgedruis teruggetrokken. Haar dochtertje Lia wordt pas drie volgende maand maar is al in kleurrijk Duivelsornaat getooid. "Sinds vandaag roept ze constant 'Driesje'. Enigszins opgestookt door de mama misschien maar toch (lacht)."





Lieven Sarrazyn en Maude Kervarec uit Peutie waren ook present met Manon (10) en Victor (11). "Carrasco is mijn favoriet. Hij is mooi en schattig", zegt Manon onomwonden. "Dit is voor mij een unieke ervaring", glimlacht papa Lieven. "Ik was zo oud als mijn zoon tijdens de Wereldbeker in 1986 in Mexico. Ik heb al die matchen toen heel intensief meegemaakt. Ik herbeleef dus eigenlijk mijn jeugd." (DBS)