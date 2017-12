Kinderen halen circustoeren uit 02u43 0 Baert Marc Je evenwicht vinden op een grote bal, is niet zo gemakkelijk als het lijkt.

In de Spiegeltent op het Bolwerkplein had het jonge volkje het gisteren voor het zeggen. Eerst konden ze met circusatelier Circolito kennismaken met verschillende circustechnieken en uiteraard ook zelf oefenen. Aansluitend was het tijd om helemaal uit de bol gaan met het kidspopduo BlitZ. Zingen, dansen, interactie en vooral veel fun stonden daarbij centraal. Plezier verzekerd! (DBS)