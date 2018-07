Kinderen fuiven mee op Bosfeesten 16 juli 2018

De Bosfeesten van de Scouts en Gidsen Peutie hebben afgelopen weekend jong en oud naar het terrein op de Peutiebosweg gelokt.





Vrijdagavond was er het Openluchtcafé met Nederlandstalige muziek van onder meer Jelle Cleymans. Voor de optredens was er ook een mini kubbtornooi, ideaal om met vrienden en kennissen het weekend ontspannen in te zetten. Ook nieuw deze editie: twee foodtrucks met de bijhorende lekkernijen. Zaterdag was er voor het eerst een fuif voor kleinsten mét lekkere cocktails op kindermaat en een leuke verrassing.





Nadien namen verschillende dj's het heft en de draaitafel in handen voor de traditionele Bosfuif die tot in de vroege uurtjes duurde.





