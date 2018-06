Kinderen creatief rond Portaels 09 juni 2018

Deze zondag zijn de kinderen de baas tijdens de tentoonstelling 'Portaels, Vilvoordenaar en wereldburger'. Die wordt georganiseerd naar aanleiding van de festiviteiten rond het 200ste geboortejaar van de 19de eeuwse kunstenaar.





Het is het ideale moment voor gezinnen met kinderen (tussen 4 en 12 jaar) om de expo te bezoeken, want de jongsten mogen in het Tuchthuis zelf creatief aan de slag tijdens een van de drie beeldende workshops verzorgd door Artforum.





(DBS)