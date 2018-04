Kinderen begraven tijdscapsule onder Grote Markt 26 april 2018

Een aantal kinderen hebben gisteren in het bijzijn van de burgemeester en enkele schepenen een tijdscapsule onder de Grote Markt begraven. De capsule symboliseert de toekomstvisie van de kinderen. "Deze keer wilden we ook de jongere generatie de werkzaamheden vanuit een andere invalshoek laten zien", zegt burgemeester Hans Bonte (sp.a). "De bedoeling is om de tijdscapsule in 2050 opnieuw op te graven en te kijken of de toekomstvoorspellingen van de kinderen zijn uitgekomen."





Zwevende auto's, vliegende mensen en springen naar de maan.... volgens de Vilvoordse jeugd is dat in 2050 doodnormaal. "Kindjes van de speelpleinwerking en woensdagateliers hebben aan allerlei tekeningen, filmpjes, posters en knutselwerkjes gemaakt. De werkjes mochten ook typerend zijn voor de jeugd van vandaag", aldus jeugdschepen Kevin Vincke (N-VA). (DBS)