Kinderarmoede blijft toenemen 14 juni 2018

02u34 0 Vilvoorde De nieuwe kinderarmoedecijfers van Kind&Gezin zijn opnieuw weinig bemoedigend voor Vilvoorde. De stad is de op één na slechtste leerling van de Vlaams-Brabantse klas.

Volgens gemeenteraadslid Peter Van Kemseke (CD&V) moet er naar het beleid - of een gebrek daaraan - gekeken worden. "In 2012 was 6 procent van de Vilvoordse kindjes kansarm", legt hij uit. "In 2017 was dat 17,7 procent - opnieuw net iets meer dan het voorgaande jaar. Bij kinderen die opgroeien in een gezin met een niet-Belgische moeder is dat zelfs bijna 27 procent. De toename van de kinderarmoede zet zich jaar na jaar door."





Burgemeester Hans Bonte (sp.a) blijft op dezelfde nagel kloppen. "We hebben al bij herhaling een noodkreet geslaakt als regio en als stad om erkend én gefinancierd te worden als Centrumstad, zodat we nog meer kunnen investeren in de strijd tegen armoede", zegt hij. "We doen vandaag als stad wat we kunnen via zeventien armoedeprojecten. Ik roep iedereen dan ook op om de Vlaamse regering te overtuigen om Vilvoorde te erkennen als Centrumstad." (DBS)