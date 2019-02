Kersvers schepen van Mobiliteit veroordeeld voor vluchtmisdrijf Barbara de Bakker rijdt wagen aan die tegen paaltje botst en ‘vergeet’ gegevens achter te laten Dimitri Berlanger

04 februari 2019

21u49 21 Vilvoorde Schepen van Mobiliteit Barbara de Bakker (Groen) is door de Vilvoordse politierechter veroordeeld voor een vluchtmisdrijf. De Bakker reed begin vorig jaar pardoes tegen een geparkeerde wagen op de Hendrik I-lei. Zonder zichtbare schade, maar de aangereden wagen bolde wel vooruit tegen een paaltje en dat had ze naar eigen zeggen niet gemerkt. Omdat ze haar gegevens niet heeft achtergelaten, is De Bakker nu veroordeeld tot een fikse boete en een rijverbod van acht dagen met uitstel.

De feiten dateren van begin 2018 in de omgeving van haar eigen woning. “Ik was al 20 minuten op zoek naar een parkeerplaats”, doet de schepen haar voor vele omwonenden herkenbare verhaal. “Uiteindelijk ben ik bij een manoeuvre per ongeluk tegen een geparkeerde wagen gereden. Ik ben daarop uitgestapt en ben naar de achterkant van die andere wagen gaan kijken. Er was niets aan te zien, enkel mijn eigen voertuig had wat lichte averij opgelopen. Wat ik echter niet heb gemerkt, is dat die auto vooruitgebold is tegen een paaltje.”

De aangereden wagen raakte daarbij beschadigd en het paaltje was zelfs afgeknakt. “De botsing was vrij hard omdat mijn wagen, een Prius, om een onbegrijpelijke reden opeens vooruit schoot.”

Zonder haar gegevens achter te laten reed De Bakker uiteindelijk toch door. “Klinkt misschien vreemd aangezien ik al lang op zoek was naar een parkeerplaats maar dat was omdat ik uiteindelijk voor een garage bleek te staan.”

Getuigen

Dat was echter buiten een of meerdere getuigen gerekend. “Ik heb geen idee wie. Ik heb ook nooit een schadeclaim ontvangen. Alles is meteen via de verzekeringsmaatschappijen verlopen. Ik heb bij de eerste vraagstelling meteen mijn gegevens doorgeven. Desondanks ben ik toch voor de politierechtbank moeten verschijnen. Op de zitting was ik redelijk verbaasd hoe snel er naar een veroordeling werd gegaan. De feiten zijn blijkbaar vastgesteld en daar kon ik weinig tegen in brengen.”

De Bakker mag zich aan een fikse boete verwachten. “Hoeveel weet ik nog niet. De papiermolen draait nog. Ik ben ook veroordeeld tot een rijverbod van acht dagen met uitstel.”

De kersverse schepen is er begrijpelijkerwijs het hart van in. “Vluchtmisdrijf klinkt wel héél zwaar voor wat er uiteindelijk is gebeurd, buiten mijn medeweten. Het is de eerste keer in mijn leven dat ik een ongeval heb...”

Pikant detail: het omvergereden paaltje hoort bij het openbaar domein. De Bakker heeft hiervoor naar eigen zeggen nog geen factuur gekregen van de stad.