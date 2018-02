Kelderbrand verwoest woning 16 februari 2018

De brandweer is gisteravond uitgerukt voor een woningbrand in de Nachtegalenstraat. Niemand raakte gewond. "De brand brak uit rond 18 uur in de kelder van de woning. Het is momenteel nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. De bewoners konden het pand op tijd verlaten", zegt Catherine Bodet van politiezone VIMA (Vilvoorde / Machelen). Door de brand is de woning onbewoonbaar verklaard. Er werd opvang voorzien voor de bewoonster.





"Ik rook al een hele tijd iets. We hadden pas heel laat door dat er een brand was. Ik raakte in paniek en kreeg mijn voordeur niet meer open. Een buurman heeft mij en mijn drie jonge kleinkinderen vervolgens helpen ontsnappen langs het raam. Dit is een catastrofe", aldus de bewoonster. (VDBS)