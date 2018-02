Keiput ondergaat metamorfose STAD EN INTER-VILVOORDSE INVESTEREN RUIM 10 MILJOEN IN SOCIALE WOONWIJK DIMITRI BERLANGER

02 februari 2018

02u38 0 Vilvoorde De sociale woonwijk in Houtem ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. Een reeks oude en versleten woongebouwen wordt vervangen door 6 nieuwe panden. Hierbij worden in totaal 94 appartementen afgebroken en 76 nieuwe gebouwd. De andere panden worden dan weer 'klassiek' gerenoveerd. Momenteel is de eerste fase al gestart. De totale kostprijs bedraagt ruim 10 miljoen euro.

De Vilvoordse Huisvestingsmaatschappij en het stadsbestuur slaan de handen in elkaar om de wijk Keiput in Houtem een nieuwe toekomst te geven. "Het stadsbestuur en de Inter-Vilvoordse willen deze 'groene wijk' een forse upgrade geven", legt burgemeester Hans Bonte (sp.a) uit. "Een reeks oude en versleten woongebouwen worden vervangen door 6 nieuwe gebouwen. Hierbij worden 94 appartementen afgebroken en worden er 76 nieuwe gebouwd. De andere woningen ondergaan een klassieke, minder doorgedreven renovatie op onder meer het vlak van isolatie."





Momenteel is de eerste fase van het ambitieuze project al volop aan de gang. "Door een gefaseerde aanpak wordt de woonzekerheid van de gezinnen gegarandeerd: ze moeten pas verhuizen als de nieuwbouw is gerealiseerd. Een en ander heeft dan ook heel wat voorbereiding gevergd. De ingebruikname van de twee eerste blokken bestaande uit 30 appartementen is voorzien in april 2019."





April 2022

Na de verhuizing van de bewoners komen de blokken gelegen langs Eggenpad, Keiput en Albrecht Rodenbachplein aan de beurt. "Die worden afgebroken en opnieuw gebouwd. In totaal goed voor 26 appartementen. In de laatste fase wordt het blok langs de Lange Bundervoetweg afgebroken en opnieuw gebouwd. Deze nieuwbouw bestaat uit 20 appartementen. Het totale project beslaat 1650 kalenderdagen en de voorziene einddatum is april 2022."





Het centrale Rodenbachplein wordt tegelijk ook heraangelegd.





"Dit wordt grotendeels gefinancierd door de Vlaamse overheid en door stad Vilvoorde. Hierbij wordt de voetbalkooi verplaatst naar een andere locatie in de wijk. Met de opwaardering van het plein willen we de sociale omgang tussen de bewoners bevorderen."





De wijk Houtem wordt soms bestempeld als een van de laatste té grootschalige woonprojecten uit de huisvestingsgeschiedenis van Vlaanderen. "Door te investeren in nieuwe sociale woningen die aan alle duurzaamheidskenmerken voldoen en meer kwaliteit in de publieke omgeving willen we de leefbaarheid van de wijk ook in de toekomst verzekerd. Er zullen ook nog maar zo'n 480 woningen overblijven in plaats van de huidige 500."





De wijk die tot voor een paar jaar geregeld negatief in het nieuws kwam omwille van drugs, criminele bendes, vandalisme en overlast, heeft die kwalijke reputatie intussen ook deels van zich afgeschud.





Betere ontsluiting

"De wijk heeft de potentie om een zeer aangename woonwijk te worden in een mooi groen kader. Het stadsbestuur wil daarom ook actief zoeken naar meer publieke voorzieningen en een betere ontsluiting van de wijk met openbaar vervoer", belooft Bonte nog.





De totale kostprijs van het renovatieproject bedraagt 10.363.666 euro.