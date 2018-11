Karine Bucquoye wint publieksprijs ‘Het gelaat van de Straat’ DBS

27 november 2018

17u35 0 Vilvoorde Amateurfotografe Karine Bucquoye heeft de publieksprijs gewonnen op het fotofestival ‘Het gelaat van de Straat’. Haar foto’s vielen duidelijk in de smaak van de bezoekers van het festival.

Van 15 september tot 15 oktober werd het Vilvoordse handelscentrum ingekleurd met meer dan 200 foto’s. Karine Bucquoye is gepassioneerd door straatfotografie. Ze moest dan ook geen twee keer nadenken toen het thema van het fotofestival bekend raakte. Ze heeft daarnaast ook oog voor het artistieke aspect van fotografie. “Een foto moet voor mij niet noodzakelijk haarscherp zijn. Maar ze moet wel een bepaalde sfeer uitstralen.”

De winnende fotografe kreeg vorige zaterdag haar prijs uitgereikt uit de handen van schepen van Lokale Economie Viviane Schaessens en jurylid Guido Verhaeghe.

Met deze prijsuitreiking valt het doek over de editie 2018 van het Vilvoordse fotofestival. In 2019 is het weer de beurt aan Overpelt (met als thema portretfotografie), maar de Vilvoordse organisatoren hebben de ambitie om in 2020 een nieuwe editie op poten te zetten. Met de opgedane ervaring is het ook de bedoeling om niet alleen het aantal foto’s uit te breiden, maar ook meer aandacht te schenken aan randactiviteiten.