Kamelenkaravaan ter ere van kunstschilder Portaels 12 juni 2018

02u41 0 Vilvoorde De apotheose van de festiviteiten rond de 200ste verjaardag van kunstschilder Jean Portaels komt eraan, en wel in de vorm van een karavaan kamelen die komende zaterdag door hartje Vilvoorde trekt.

Het gaat om het luik van de festiviteiten dat de Portaelsschool voor Beeldende Kunsten voor zijn rekening neemt. Zowel de leerlingen van de jeugdateliers als de stedelijke academie zullen die dag feestelijk begeleid worden door enkele echte kamelen (een verwijzing naar Portaels' reizen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten), een oriëntaalse fanfare én de Vilvoordse reuzen van de Goubloem. De kleurrijke stoet vertrekt om 14 uur in de Spiegelstraat, en trekt vervolgens door de Vlaanderenstraat, Nolet de Brauwerestraat, Leuvensestraat, Nowélei, Kleine Molensstraat, Lange Molensstraat en Tuchthuisstraat. Na een pauze in het Tuchthuis trekt de stoet verder langs het Dewezplein, de Rondeweg, Vaartstraat en Lange Molensstraat richting Spiegelstraat.





In het pop-up Portaelscafé staat onder meer het unieke Portaelsbiertje 'De Sterre' op de kaart. Doorlopend kan je ook de eindejaarsexpo in de volledige school bezoeken, met als kunstzinnig hoogtepunt het statige Portaelsbeeld centraal op het schoolplein. Vanaf 19 uur is er livemuziek. Het Portaelscafé en de eindejaarsexpo zijn voorts nog te bezoeken op 17, 20, 21, 22 en 24 juni, telkens van 13 tot 18 uur. (DBS)