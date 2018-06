Kamelen brengen hommage aan kunstschilder Portaels 18 juni 2018

02u27 1 Vilvoorde Eén naam stond dit weekend centraal in Vilvoorde: die van kunstschilder Jean Portaels. Zijn '200ste verjaardag' werd gevierd met onder meer een heuse kamelenkaravaan.

Portaels was als kunstschilder en directeur van de Academie voor Schone Kunsten in Brussel één van de meest invloedrijke figuren uit de Belgische kunstwereld van de 19de eeuw. Nog tot 1 juli is hij het onderwerp van een tentoonstelling in het Tuchthuis. Maar de opmerkelijkste viering van zijn '200ste verjaardag' vond zaterdag plaats, toen een kamelenkaravaan de stad doorkruiste. Het waren leerlingen van de Portaelsschool voor Beeldende Kunsten die verkleed door de straten trokken, begeleid door kamelen, een oriëntaalse fanfare en de Vilvoordse reuzen van De Goubloem.





"Portaels maakte zelf ontwerpen voor praalwagens", zegt waarnemend directrice van de academie Veerle Steurs. "Daarom besloten we om een stoet te organiseren. We hopen dan ook dat iedereen ervan genoten heeft."





Nog een weekend vieren

En ook komend weekend zal Vilvoorde niet om Portaels heen kunnen. Zo organiseert de Koninklijke Portaelskring nog tot 24 juni ter ere van haar 100-jarig bestaan een expo in de feestzaal van het stadhuis. In de Portaelsschool voor Beeldende Kunsten wordt de eindejaarstentoonstelling geopend. Het standbeeld van de kunstenaar op het schoolplein wordt een week lang omgebouwd tot een kunstinstallatie, terwijl je in een pop-upcafé het bier kan proeven dat ter ere van Portaels gebrouwd werd. (WHW)