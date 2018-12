Kaas en wijn smaakt bij Okra DBS

08 december 2018

07u41 0 Vilvoorde Okra Vilvoorde Sint-Jozef organiseerde zopas hun 37ste ‘Kaas- en Wijnfestijn’ in de nieuwe zaal van de Sint-Jozef-school.

Enkele honderden bezoekers konden zich te goed doen aan een waaier van verschillende kazen samen met een ruim assortiment lekker brood. Dit kon aangevuld worden met een wijntje, een biertje of een frisdrank. Ook een alternatieve vleesschotel was voorzien. Op de lekkerbekken wachtte daarna ook nog een heerlijk gebakje met koffie of thee. Zoals voorgaande jaren was er als alternatief ook een vleesschotel. Okra Vilvoorde Sint-Jozef telt 100 leden en richt zich tot 55-plussers. Maandelijks organiseert de vereniging een ontmoetings- en gezelschapspellennamiddag. Ook diverse culturele activiteiten staan geregeld op het programma.