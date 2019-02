K.T. De Violier brengt klucht ‘Recubel’ op de planken DBS

20 februari 2019

17u47 0 Vilvoorde Koninklijke Toneelvereniging De Violier brengt als derde en laatste stuk van het toneelseizoen de klucht ‘Recubel’, geschreven door Koen Leys en Johan Claus.

De regie is ook in handen van Leys met assistentie van Claus. “’Recubel’ laat je kennis maken met de duistere zelfkant van onze samenleving. Het is een klucht over sociale gevallen en twijfelachtige criminelen”, vatten ze samen.

De voorstellingen vinden plaats op vrijdag 1 en zaterdag 2 maart om 20 uur en op zondag 3 maart om 15 uur, telkens in CC Het Bolwerk. Kaarten aan 9 euro. Reservatie via Mark Leys op 02/251.92.92 of www.deviolier.be.