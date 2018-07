Josephine blaast 100 kaarsjes uit 26 juli 2018

02u40 0

In OCMW-woonzorgcentrum Filfurdo was het zopas groot feest. Bewoonster Josephine Van Den Bosch mocht namelijk 100 kaarsjes uitblazen en dat werd passend gevierd. Josephine Van werd geboren aan het einde van de Eerste Wereldoorlog op 18 juli 1918 in een gezin van vijf kinderen. Josephine, ook wel 'Finke' genoemd, werkte vele jaren als herbergierster van café 'In de correctie' in Vilvoorde. Ze huwde met Gerard Craen en samen kregen ze een zoon. Na haar pensioen bracht Josephine regelmatig een bezoek aan dienstencentrum Pallieter. Daar legde ze graag een kaartje. Haar recept om oud te worden: "Hard en veel werken!"





(DBS)