Jongeren wilden Antwerpenaar lesje leren 24 mei 2018

02u34 0 Vilvoorde Twee mannen en een vrouw uit Vilvoorde, alsook een vrouw uit Herzele, riskeren een werkstraf van 150 uur voor diefstal en bedreiging.

De vrouw uit Vilvoorde, die net als de andere beklaagden 20 jaar oud is, was bij de aankoop van een gsm opgelicht door een lid van een Antwerpse bende. Toen ze dat tegen een minderjarige vriend vertelde, ging die het wel even 'oplossen'. Samen met twee andere beklaagden uit Vilvoorde wachtte hij het bendelid op aan het station van Vilvoorde, waar hij overmeesterd en meegesleurd werd. Volgens het parket kreeg hij ook een wapen tegen het hoofd.





De twee mannen uit Vilvoorde moesten zich nu samen met de twee 20-jarige vrouwen verantwoorden - die laatsten omdat ze bij de feiten aanwezig waren. "Ze wilden eens laten zien dat men in Vilvoorde niet met zulke zaken lacht", aldus het parket. De verdediging vraagt de vrijspraak. De minderjarige aanstoker moet voor de jeugdrechter verschijnen. Uitspraak op 12 juni. (WHW)